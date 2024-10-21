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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزراء سابقون يحذرون من ضعف الدفاعات الجوية البريطانية ويطالبون بشراء "القبة الحديدية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذر وزراء دفاع بريطانيون سابقون من أن الدفاعات الجوية في المملكة المتحدة لن تكون قادرة على حماية البلاد في حالة نشوب صراع محتمل ضد روسيا.

ووفقا لموقع i.com، دعا الوزراء بريطانيا إلى شراء نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" لحمايتها من أي هجوم روسي.

وبحسب توبياس إلوود، أفاد أحد الوزراء المحافظين السابقين الثلاثة، بأن الصواريخ الفرط صوتية يمكنها أن "تتغلب بسهولة" على الدفاعات الجوية البريطانية الحالية، وقد تتعرض لندن "للاستهداف بنفس النطاق الذي اضطرت كييف إلى تحمله".

وأشار الموقع، إلى أن "هذه الخطوة جاءت عقب تحذير الكرملين من أنه سيعتبر المملكة المتحدة هدفا مشروعا إذا سمحت حكومة كير ستارمر لأوكرانيا بإطلاق صواريخ ستورم شادو البريطانية بعيدة المدى نحو العمق الروسي".

وتصاعدت مخاوف الوزراء السابقين بشأن الثغرات في حماية الأجواء البريطانية هذا الشهر، عندما تبين أن طائرات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني غير قادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران على إسرائيل.

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