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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وكالة الأنباء اللبنانية: 11 غارة إسرائيلية على الضاحية الحنوبية لبيروت إحداها على مقربة من المطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وكالة الانباء اللبنانية، أن الاحتلال الإسرائيلي شن 11 غارة على الضاحية الحنوبية لبيروت، إحداها على مقربة من المطار.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على مطار بيروت الدولي وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت أجهزة الإعلام اللبنانية، أن أعمدة الدخان قد تصاعدت من محيط المطار على خلفية الغارات الإسرائيلية التي يشنها طيران الاحتلال.

وفي وقت سابق أفاد الإعلام اللبناني، بأن طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شنَّ سلسلة غارات جوية على عدة مناطق، منها بلدة حومين الفوقا في منطقة إقليم التفاح، كما تعرّضت بلدة شبعا في منطقة العرقوب لغارة معادية، وكذلك تعرضت الضاحية الجنوبية لغارتين.

كذلك شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمس غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، استهدف بعضها جمعية "مؤسسة القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني.

وقد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فروع على الأقل لجمعية "مؤسسة القرض الحسن" في الغارات، لا سيما في حي السلم وبرج البراجنة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

لبنان غارات إسرائيلية استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت