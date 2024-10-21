ads
الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي مسؤولين دوليين وسفراء آسيويين بالعاصمة الإدارية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يجري  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من المسؤولين الدوليين وسفراء دول آسيوية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويلتقي عبدالعاطي سفراء الدول الآسيوية المعتمدين في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين القاهرة وتلك الدول.

كما يعقد الوزير جلسة مباحثات مع السيد هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لمناقشة التطورات الأخيرة في الساحة اليمنية وجهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتلي ذلك مقابلة مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، السيدة لولوة الخاطر، حيث من المتوقع أن تتناول المباحثات قضايا التعاون الإقليمي والدولي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر.

ويختتم الوزير يومه بلقاء مع السيد عبد الله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي مصر