اليوم.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي مسؤولين دوليين وسفراء آسيويين بالعاصمة الإدارية

يجري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من المسؤولين الدوليين وسفراء دول آسيوية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويلتقي عبدالعاطي سفراء الدول الآسيوية المعتمدين في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين القاهرة وتلك الدول.

كما يعقد الوزير جلسة مباحثات مع السيد هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لمناقشة التطورات الأخيرة في الساحة اليمنية وجهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتلي ذلك مقابلة مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، السيدة لولوة الخاطر، حيث من المتوقع أن تتناول المباحثات قضايا التعاون الإقليمي والدولي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر.

ويختتم الوزير يومه بلقاء مع السيد عبد الله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية.