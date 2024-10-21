مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري يختتم فعاليات الدورة السابعة ويعلن جوائزها

اختتم مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، فعاليات الدورة السابعة برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء أمس الأحد، وسط حضور جماهيري كبير.

وقد أعلن خلال حفل الختام جوائز الدورة السابعة من المهرجان التي جاءت كالتالي: شهادة الأداء الجماعي لمسرحية «الناس اللي في الثالث»، ومسرحية «سقوط حر»، وجائزة أفضل بوستر مناصفة أحمد نور عن مسرحية «ابن الشدة»، وأحمد الجوهري عن مسرحية «طار فوق الجميع».

وفازت بجائزة الاستعراضات مي إبراهيم عن مسرحية «العشاء الأخير»، وأفضل إضاءة مناصفة إبراهيم الفرن عن عرض «ابن الشدة»، وأحمد طارق عن عرض «يمين في أول شمال»، وأفضل ملابس أمل حسام عن «العشاء الأخير».

وحصل على جائزة أفضل ديكور مناصفة بين محمد نصر عن «العشاء الأخير» ومحمد هشام عن عرض «يمين في أول شمال»، وأحمد السيد عن عرض «الزواحف».

وفاز بجائزة أفضل دراماتورج أحمد حتحوت عن عرض «الشك»، وجائزة أفضل مؤلف محمود جمال حديني عن عرض «يمين في أول شمال».

وحصل على جائزة أفضل دور ثان نساء، الممثلات منة المصري على عرض «بيت لعبة»، حنين سعيد عن عرض «آل ويلر»، هايدي عن دورها في عرض «غرباء تماما»

وفاز بجائزة أفضل دور ثان رجال الممثلون: صلاح عبد العزيز عن عرض «بيت لعبة»، مصطفى عماد عن عرض «آل ويلر »، أحمد عبد الجواد عن عرض «ابن الشدة».

وحصل على جائزة أفضل دور أول نساء ثلاثة ممثلات هنادي عبد الخالق عن عرض «الشك» وأمنية حسن عن عرض «يمين في أول شمال»، رنا خطاب عن «بيت لعبة، ودور أول رجال فاز بها الممثلون محمد ناصر عن دوره في «العشاء الأخير »، إيهاب محفوظ عن دوره في «يمين في أول شمال»، نادر الجوهري عن دوره «11:11».

وفاز بجائزة أفضل مخرج ذهبت لثلاثة إياد أمين عن عرض «العشاء الأخير»، عبد الله صابر عن يمين في أول شمال»، محمد فريد عن عرض «بيت لعبة».

وعن جائزة لجنة التحكيم الخاصة فاز بها عرض «بيت لعبة»

فيما حصل على جائزة أفضل عرض للمركز الثالث مسرحية «الشك» إخراج أحمد حتحوت، وأفضل عرض للمركز الثاني «يمين في أول شمال» إخراج عبد الله صابر.

وفاز بجائزة أفضل عرض أول «العشاء الأخير» إخراج إياد أمين، وقيمة الجائزة خمسون ألف جنيها.

وقد تشكلت لجنة التحكيم الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتورة هدى وصفي، وعضوية الدكتور جمال ياقوت، والمخرج هشام عطوة، والمخرج رؤوف عبد العزيز، والمخرج كريم الشناوي، ومصمم الديكور دكتور محمود سامي، والكاتب والفنان محمود حمدان، والمنتج إسماعيل فاروق، والمخرج والفنان محمد جبر، والمخرج وائل إحسان، ومقررة لجنة التحكيم إيمان رجائي.

أقيمت فعاليات الدورة السابعة خلال الفترة من 9 حتى 20 أكتوبر الجارى، بمشاركة 25 عرضا مسرحيا، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وكرمت إدارة المهرجان في حفل الافتتاح أربعة شخصيات مسرحية بارزة أسهمت بشكل كبير فى إثراء المسرح العربى، وهم: الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقة، تقديرا لدعمه المستمر للفنون والمسرح، والفنان الدكتور يحيى الفخرانى، لما قدمه من أعمال فنية متميزة على مدى سنوات، واسم الفنان الراحل أحمد راتب، الذى ترك بصمة لا تنسى فى عالم الفن، والمخرج المسرحى سمير العصفورى، الذى أثرى المسرح بإبداعاته وتجاربه الفنية الفريدة.

يشار إلى أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى يرأسه الفنان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والفنان سامح بسيونى مديرا للمهرجان، والفنانة منة بدر تيسير نائبا لمدير المهرجان.

