الرئاسة البرازيلية تعلن عدم تمكن دا سيلفا من حضور قمة بريكس في قازان والاكتفاء بالمشاركة عبر الفيديو

أعلنت الخدمة الصحفية للرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا، مساء الأحد، أن الرئيس دا سيلفا لن يتمكن من حضور قمة البريكس المقبلة في قازان المقررة في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر بسبب مشاكله الصحية، لكنه سيشارك فيها عبر رابط فيديو.

وأضافت الخدمة الصحفية الرئاسية حسبما نقلت بوابة ميتروبولس الإخبارية البرازيلية: "لن يذهب الرئيس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى القمة في قازان لأن طبيبه منعه مؤقتا من الرحلات الطويلة".

وبحسب البيان فقد تعرض الزعيم البرازيلي لحادث في المنزل وارتطم الجزء الخلفي من رأسه، وتم نقله إلى مستشفى سيريو ليبانيس في برازيليا.

ونقلت البوابة عن بيان صحفي صادر عن المؤسسة الطبية: "أوصي بالامتناع عن الرحلات الطويلة حتى يتمكن من التركيز على مهام أخرى".

وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006 من جانب البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011.