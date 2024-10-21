الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت، مساء أمس الأحد، غارات على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وعدة بلدات في جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة أن طائرات الاحتلال شنت أربع غارات على منشآت في أحياء السلم وبرج البراجنة والغبيري في الضاحية الجنوبية.

وأضافت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على بلدات: حومين الفوقا، وشبعا، وعربصاليم، وقلاويه، ومعروب، ودير قانون النهر، وطيردبا، ويانوح، وفرون، وكونين، وحداثا، والطويري، وتبنين، وعيتا الشعب، ودبين، وياطر، وشقرا، ودير أنطار، وقبريخا، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على بلدات مجدل سلم، وتولين، وعيتا الشعب، وبرج الملوك، والخيام.

وأعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في بيان، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة في مروحين.