بوتين يصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه "صعب للغاية"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوضع في الشرق الأوسط بأنه "صعب للغاية".

وأوضح بوتين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية، أمس الأحد،: "بالطبع سنتحدث عن الوضع في الشرق الأوسط، الوضع صعب للغاية".

من جانبه، قال الرئيس الإماراتي إنه مستعد لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وأضاف: "هناك العديد من الموضوعات والقضايا التي سنناقشها اليوم، على سبيل المثال، الوضع في الشرق الأوسط، آمل أن نناقشه بمزيد من التفصيل".

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قد وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، وبعد محادثاته في موسكو، سيتوجه إلى قازان للمشاركة في قمة البريكس.