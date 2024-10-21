"حماس" تطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي

طالبت حركة "حماس"، الأحد، المجتمع الدولي بأن يفعل أدوات الحماية التي كفلها القانون الدولي للشعب الفلسطيني; واستهجنت الصمت الدولي عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي ما تسمى بـ"خطة الجنرالات" شمالي قطاع غزة، كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف المذابح بحق الفلسطينيين.



وذكرت الحركة في بيان، أن الصمت الدولي المريب عن تنفيذ "خطة الجنرالات" هو مشاركة فعلية في الجريمة، وعلى المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف المذابح المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في شمال القطاع.

وأكدت الحركة أن "خطة الجنرالات" التي تحاول حكومة الاحتلال وجيشها تنفيذها في شمال القطاع، هي وصفة إبادة مكتملة الأركان، وعملية تهجير قسري إجرامية تحت وطأة التطهير العرقي والمذابح والتجويع.

وأوضحت الحركة أن قوات الاحتلال منعت منذ 21 يوما دخول أي مواد إغاثية من طعام ودواء ووقود إلى مخيم جباليا وعموم شمال القطاع، واستهدفت بالقصف والتدمير محطات وآبار المياه، وقطعت الاتصالات والتواصل مع العالم الخارجي، بالتوازي مع عمليات قصف مستمرة للأحياء والمنازل المكتظة بالسكان.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الجيش الإسرائيلي ينتقل من مرحلة هزيمة "حزب الله" إلى تدميره.

وأضاف جالانت خلال جولة لتفقد الوضع على الجبهة الشمالية، أنه يتم تفجير الأنفاق ومستودعات الذخيرة، ويتم تفكيك “حزب الله”، حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها.