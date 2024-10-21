في دورته العاشرة.. تقليد جديد لتكريم رموز المسرح المصري بـ"مهرجان الحرية"

المهرجان لعب منذ تأسيسه دورا محوريا في تنشيط الحركة المسرحية

في إطار تعزيز ثقافة التكريم والاعتراف بجهود الرموز الفنية التي قدمت إسهامات بارزة في تاريخ المسرح المصري، ينطلق مهرجان الحرية المسرحي في دورته العاشرة، حاملا معه تقليدا جديدا يستهدف الاحتفاء برواد الفن المسرحي الذين تركوا بصمات لا تنسى.

يأتي هذا المهرجان، برئاسة الفنان محمد شحاتة، كمنصة لدعم الإبداع والمبدعين، حيث قررت إدارة المهرجان إطلاق أسماء مجموعة من الشخصيات الفنية الرائدة على بعض جوائزه تكريما لإسهاماتهم الفنية التي ساهمت في إثراء المسرح المصري.

وقد قررت اللجنة العليا للمهرجان تسمية الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي بالمهرجان باسم الأكاديمي الراحل الدكتور علاء عبدالعزيز، أستاذ النقد والدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وجائزة أفضل ممثل باسم الفنان الراحل عثمان محمد علي، وجائزة أفضل موسيقى باسم الموسيقار الراحل حمدي رءوف، وذلك تقديرا لعطائهم الكبير للمسرح المصري.

وستقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل، في مركز الحرية المسرحي بمدينة الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وتحمل الدورة العاشرة للمهرجان اسم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديرا لدوره البارز في قيادة مسيرة المسرح المصري والارتقاء بها نحو آفاق جديدة من الإبداع.

يمثل هذا الحدث المسرحي السنوي فرصة للقاء الفنانين، النقاد، والجمهور المحب للمسرح، ويعكس مدى الاهتمام بتطوير الحركة المسرحية في مصر، كما يساهم في إحياء إرث المسرح المصري العريق وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة من الفنانين.

ومن المقرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة العروض المشاركة، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للعروض المسرحية، وأسماء المكرمين، والورش الفنية التدريبية.

وقد ضمت لجنة مشاهدة العروض المشاركة كلا من: الفنان السعيد قابيل، والفنان خالد رأفت، والدكتور محمد حسني، والدكتور أحمد بركات، والكاتب ميسرة صلاح الدين.

وشاهدت اللجنة على مدار يومي الجمعة والسبت 11 و12 أكتوبر الجاري عدد 64 عرضا مسرحيا و18 عرض مشاهدة لايف، و46 عرض مشاهدة عن طريق الفيديو، بمركز الحرية للإبداع بمدينة الإسكندرية بقيادة الدكتورة دينا عبد السلام، وستعلن أسماء العروض التي استقرت عليها اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.

على مدار عشر دورات متتالية، استطاع مهرجان الحرية المسرحي بمدينة الإسكندرية أن يرسخ مكانته كواحد من أبرز الفعاليات المسرحية في مصر، حيث يقدم منصة فريدة لدعم المواهب المسرحية الشابة وتسليط الضوء على الأعمال الإبداعية الجديدة.

منذ انطلاقه لعب المهرجان دورا محوريا في تنشيط الحركة المسرحية داخل الإسكندرية وخارجها، جامعًا بين الفنانين والنقاد والمبدعين في جو من التبادل الثقافي والفني.

ويستمر المهرجان في دورته العاشرة بالتمسك بتقاليده المتميزة مع إضفاء لمسات جديدة، من بينها إطلاق أسماء رموز المسرح المصري على جوائز المهرجان، مما يعزز من دوره كحاضنة للإبداع وتقدير العطاء الفني.