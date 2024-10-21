حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان

أمرت النيابة العامة في حلوان، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة إلقاء جثة طفل رضيع، نتاج علاقة غير شرعية بين اثنين من المتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، بسبب علاقة غير شرعية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة طفل رضيع، ملقاة بجوار إحدى المدارس بمنطقة عرب غنيم، بدائرة قسم شرطة حلوان، ويكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأهالي، بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور على جثة طفل رضيع ملقاه بجوار إحدى المدارس.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة لطفل ذكر عمره أيام، ملقاه بجوار مدرسة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص سيدة وابنتيها وشاب تربطه علاقة غير شرعية مع إحدى الفتيات أبناء المتهمة الأولى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.