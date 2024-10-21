فلسطين.. الاحتلال يداهم بلدة إذنا وجبل الرحمة بمدينة الخليل

الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 12:34 ص

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة، بلدة إذنا، وجبل الرحمة بمدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا غرب الخليل، ونفذت عمليات عسكرية استفزازية في منطقة سوبا وحملة تفتيش طالت غرفة زراعية وممتلكات تعود للمواطن جمال علي طميزي، وكذلك داهمت منطقة خلة اللبيد.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاقها للبوابة الرئيسية المقامة على مدخل بلدة إذنا، وتمنع المواطنين من دخول البلدة أو الخروج منها وتلاحقهم في الطرق الترابية وتعتدي عليهم بالضرب.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش مماثلة في منطقة جبل الرحمة بمدينة الخليل، تخللها اقتحام عدد من منازل المواطنين وتفتيشها.