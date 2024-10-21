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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بالتعدي على سائق في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة حلوان، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على سائق وإصابته بكسر في الجمجمة.
 

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي 4 أشخاص، تعدوا بالضرب على سائق تروسكيل بسبب أولوية المرور بشارع أحمد بدوي، دائرة قسم شرطة حلوان.

 تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر، مفادها استقبال المواطن "على ع" 30 سنة، سائق، مصاب بجروح وكدمات، جراء التعدي عليه بالضرب على يد 4 أشخاص كانوا يستقلون توك توك بشارع أحمد بدوي بدائرة قسم شرطة حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

4 أيام علي ذمة التحقيقات التعدي على سائق المتهمين بسبب أولوية المرور تعدي على سائق شرطة حلوان