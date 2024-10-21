حبس المتهمين بالتعدي على سائق في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على سائق وإصابته بكسر في الجمجمة.



ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي 4 أشخاص، تعدوا بالضرب على سائق تروسكيل بسبب أولوية المرور بشارع أحمد بدوي، دائرة قسم شرطة حلوان.



تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر، مفادها استقبال المواطن "على ع" 30 سنة، سائق، مصاب بجروح وكدمات، جراء التعدي عليه بالضرب على يد 4 أشخاص كانوا يستقلون توك توك بشارع أحمد بدوي بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.