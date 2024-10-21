"صمودهن".. معرض تصوير فوتوغرافي ينتصر للمرأة

يقام في الإسكندرية في الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر الجاري معرض الفوتوغرافيا بعنوان "صمودهن"، بدعم من معهد جوتة.

الأعمال المشاركة جاءت نتاج مسابقة دولية للصور المعبرة عن أوضاع المرأة في كل أنحاء العالم، وخاصة المرأة التي تواجه تحديات سواء معيشية، أو نتيجة للصراعات والتوترات الدولية وبعض القضايا الإنسانية الأخرى المتعلقة بالمرأة، وقد حظى الإفتتاح بإقبال كبير من متذوقي فنون الفوتوغرافيا والفنون عامة.

28 عمل تم اختيارهم من بين عشرات الأعمال التي تقدمت للمعرض من كافة أنحاء العالم، تعكس جميعها صمود المرأة وقدرتها على تحدي الصعاب، خاصة فى المناطق المشتعلة بنيران الحروب أو تلك التي تواجه تحديات تخص عادات ومعتقدات بيئتها المحلية، ومن خلال التجول بالمعرض كانت لنا لقاءات مع بعض أصحاب الأعمال المشاركة، ممن أتاحت لهم الظروف حضور حفل الإفتتاح.

الفنان عمر نصار قدم عملا يتناول السلوكيات النمطية المفروضة على النساء في الأماكن العامة، والتي تحد من قدراتها على المشاركة المجتمعية الحية، تماشيا مع المعتقدات المحافظة، وبالمثل قدمت الفنانة سارة ذكي ثلاثة أعمال تناولت نفس الموضوع.

وعن المرأة السودانية، تناولت الفنانة إسراء الرياح أوضاع النساء النازحات من مناطق النزاع المسلح وصمودهن أمام تلك التحديات.

أما الفنانة فريدة مهدي فقد اختارت أن تتجول معنا فى ثلاثة أعمال عن حكايات الجدة وموروثاتها الخاصة فى أعمال جميلة ورقيقة.

وعن أوضاع المرأة العاملة فى الحقول وصناعة الطوب تناول الفنان احمد عماد فى أكثر من عمل صمود النساء فى تلك الأجواء الشاقة.

أما عن أوضاع المرأة الفلسطينية المتشبثة بالأرض وبالزي الفلسطيني، تناول الفنان محمود عجور صمود المرأة الفلسطينية وسط تحديات شاقة أمام جيش الإحتلال.

ومن الجزائر قدمت الفنانة جولى بومدين أكثر من عمل تناولوا حرص المرأة الجزائرية الحفاظ على الحرف التقليدية في صناعة سعف النخيل.

الفنان هاني مصطفى يبتعد بنا الى منطقة اخرى جميلة ليرصد بعدسته جولة صباحية لسيدتين مسنتين في جولة لقضاء وقت جميل بعنوان أصدقاء السادسة صباحا.

بالإضافة إلى أعمال أخرى من أوروبا ومن أميركا اللاتينية ترصد جميعها أوضاع النساء الصامدات في العالم يضمها المعرض الذي شهدت وقائع تدشينه إعجاب زواره ونقاشاتهم حول المضامين المختلفة للأعمال والقيم الفنية والتقنية للفنانين المشاركين به.

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