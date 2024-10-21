برشلونة يكتسح إشبيلية بخامسية ويعزز صدارته لـ لا ليجا

حقق فريق برشلونة فوزًا كاسحًا على إشبيلية بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “مونتجويك” ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني “لا ليجا”

افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء

ثم أضاف بيدري الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من لامين يامال، قبل أن يعود ليفاندوفسكي ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 39 بصناعة من رافينيا دياز.

في الشوط الثاني، واصل برشلونة سيطرته وسجل الهدف الرابع عن طريق بابلو توري في الدقيقة 82 بعد تمريرة حاسمة من جول كوندي.

وقبل نهاية المباراة، سجل إشبيلية هدفه الوحيد في الدقيقة 87 عبر ستانيس إيدومبو موزامبو. ولكن بابلو توري عاد ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 89 وبهذا الفوز، يواصل برشلونة تأكيد صدارته للدوري الإسباني