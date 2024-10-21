السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بالقاهرة دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق، شب داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة، بمحافظة القاهرة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وردت إشارة من غرفة عمليات النجدة للحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الخليفة.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالإشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وتمت السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.