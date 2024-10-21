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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستعمرون يحرقون غرفة سكنية في مسافر يطا جنوب الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحرق مستعمرون، مساء أمس الأحد، غرفة سكنية في شعب البطم، وحاولوا الاعتداء على المواطنين في خربة الحلاوة، بمسافر يطا جنوب الخليل. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

 

وقال الناشط أسامة مخامرة لـ"وفا" إن عددا من المستعمرين أحرقوا غرفة سكنية للمواطن يوسف محمد جبارين في المنطقة الشرقية في شعب البطم بمسافر يطا.

 

وأضاف أن المستعمرين داهموا أيضا عددا من التجمعات والقرى بالمسافر، حيث حاولوا الاعتداء على المواطن إسماعيل محمد أبو عرام وأفراد عائلته في خربة الحلاوة، وهددوهم بالتهجير القسري، وداهموا منطقتي المسفرة والشفا.

 

يذكر أن المستعمرين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين في مسافر يطا، حيث يهاجمون مساكن المواطنين وحظائر المواشي ورعاة الأغنام والمزارعين، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم وتهجيرهم قسرا من المنطقة.

هجوم مستعمرون فلسطين الخليل