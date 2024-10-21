النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بإمبابة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول نشوب حريق داخل مصنع الغزل والنسيج بمنطقة إمبابة، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق الذين تبين أن سببه ماس كهربائي، واستمعت إلى إفادات العاملين بالمصنع حول ملابسات الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للغزل والنسيج بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وتبين من الفحص أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.