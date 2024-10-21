حريق بقطعة أرض فضاء في منطقة الزرايب بكرداسة دون إصابات

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بتكليف المعمل الجنائي بمعاينة حريق نشب بمخلفات داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة الزرايب التابعة لمركز كرداسة، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق بمخلفات داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة الزرايب بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.