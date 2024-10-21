حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير رخص سيارات مهربة بـ 6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع شخصين قاما بترخيص سيارات مهربة بإفراجات جمركية مزورة بمدينة ٦ أكتوبر، وأقر المتهمين الإثنين بارتكابهما للواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، كما استعجلت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام شخصين بترخيص سيارات مهربة بإفراجات جمركية مزورة، متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.