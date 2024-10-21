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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر، وذلك عقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط طفل من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط طفل في عقده الأول من الطابق الثالث أثناء اللهو داخل مسكنه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة  التحقيقات

النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط الطابق الثالث بعقار بمنشأة