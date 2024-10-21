سكب على جسده بنزين.. تحقيقات موسعة حول مصرع شاب حرقا بأطفيح

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع شاب حرقا بأطفيح، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير من مفتش الصحة بأن النيران سبب الوفاة، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أقروا أن أزمة نفسية هي من قادته بإضرام النيران بجسده، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقي المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب مصاب بحروق ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء إنهاء حياته ومقيم بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وبمقابلة أسرة المتوفى، أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته بسكب مادة تساعد على الاشتعال "بنزين" على ملابسه وإضرام النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.