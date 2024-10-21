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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنتر ميلان يهزم روما بهدف لاوتارو ويلاحق نابولي على صدارة الدوري الإيطالي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت  مباراة روما وإنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، بفوز إنتر ميلان على روما بنتيجة 1-0 في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، مستفيدًا من تمريرة مميزة من زميله دافيد فراتيسي. 

خلال الشوط الثاني، أجرى الفريقان عدة تغييرات في محاولة لتغيير مجرى المباراة، حيث غادر مارتينيز الملعب بعد إحرازه الهدف، ليحل محله خواكين كوريا 

بفوز إنتر، رفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما بقي روما في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

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