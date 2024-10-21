إنتر ميلان يهزم روما بهدف لاوتارو ويلاحق نابولي على صدارة الدوري الإيطالي

انتهت مباراة روما وإنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، بفوز إنتر ميلان على روما بنتيجة 1-0 في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، مستفيدًا من تمريرة مميزة من زميله دافيد فراتيسي.

خلال الشوط الثاني، أجرى الفريقان عدة تغييرات في محاولة لتغيير مجرى المباراة، حيث غادر مارتينيز الملعب بعد إحرازه الهدف، ليحل محله خواكين كوريا

بفوز إنتر، رفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما بقي روما في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.