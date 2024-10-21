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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة عاطل عثر عليه مشنوقًا داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عاطل عثر عليه مشنوقا داخل مسكنه بمدينة ٦ أكتوبر،  بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وحفظت التحقيقات في القضية لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل مشنوق ومُدلًّى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أسرة المتوفى أكدوا إقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

معلق بالسقف دفن جثة عاطل عثر عليه ميتا داخل مسكنه