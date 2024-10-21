بعد بداية تصوير سفاح التجمع| أعمال فنية قدمت قصصًا من الواقع المجتمعي

تنوعت بين "السلبي" كنموذج يرفضه المجتمع و"الإيجابي" كقصص ملهمة للقيم

كثير من القضايا المجتمعية، تطفو على السطح وتتحول إلى قضايا رأي عام، ويثار حولها الاهتمام ما بين السلبي منها كنموذج يرفضه المجتمع، والإيجابي من قصص ملهمة للقيم والعادات والأفكار المجتمعية.

ويسلط الفن الضوء على الكثير من قصص حقيقية نتاج الواقع المجتمعي، وتحويلها إلى عمل فني، كجزء أصيل من دور الفن تجاه المجتمع، وترسيخ لقيم مجتمعية، بطرح تلك الأحداث والظواهر والقضايا المجتمعية، والتى تساهم في تشكيل الوعي الجمعي لدى الشعوب والجماهير.

وكذا مقاومة السلوك السلبي من الظاهرة السيئة، وإبراز النموذج الناجح والمميز من الظاهرة الإيجابية، وبعد البدء في تصوير وتحضيرات أحداث مسلسل "سفاح التجمع"، نرصد لكم أبرز أعمال فنية قدمت قصص الواقع المجتمعي.

سفاح التجمع "جريمة هزت المجتمع"

أثارت قضية سفاح التجمع الكثير من الجدل والغضب المجتمعي، خلال الفترة الماضية، بعد القبض على شاب قام بعمليات قتل متتالية، لثلاث سيدات وإلقاء الجثث بأماكن متفرقة.

وبالتحريات الأمنية لرجال المباحث تم ضبط المتهم، والذي كان يحتفظ بفيديوهات لأفعال بشعة وانتقامية وسلوك غير سوي نفسيًا، مما أحدث صدى مجتمعي وتحولت إلى قضية رأي عام.

وتم الإعلان عن مسلسل يطرح تلك القضية، من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والذي بدأ في التحضيرات الأولية وبدايات التصوير للعمل، وذلك لعرضه بعد الانتهاء خلال الفترة المقبلة.

فيلم السفاح "سفاح المهندسين"

قدم الفنان هاني سلامة فيلما سينمائيا، يجسد فيه شخصية حقيقية من أرض الواقع، لأحد الجناة والذي اشتهر بسفاح المهندسين.

تعود تفاصيل الواقعة الحقيقية لشاب قام بالسطو على شقة سكنية بمنطقة المهندسين، وأثناء سرقته، قام بقتل كل من في المنزل بما فيهم الخادمة، وهو ما أثار ذعر الجميع، خاصةً أن القتل تم بدم بارد.

وقدم الفيلم الواقعة بسرد لبعض التفاصيل الخاصة بالنشأة، والعنصر الإجرامي وبدايته خلال بدايات الصغر.

الفيلم بطولة هاني سلامة، نيكول سابا، أشرف مصيلحي، خالد الصاوي، والإخراج سعيد هنداوي.

المرأة والساطور "سيدة تقطع زوجها إلي أجزاء"

جريمة بمثابة صفعة على جبين المجتمع في ذلك الوقت، بدأت الواقعة بعد الكشف بعثور رجال الأمن على كف يد رجل، وبأخذ البصمات من اليد، تبين هوية القتيل، وعلى الفور بمواجهة الزوجة التي اشتهرت بالخلافات الزوجية طوال الوقت معه، تمت مواجهتها برجال المباحث، واعترفت بالواقعة كاملة.

ترجع الواقعة إلى زوجة في شجار مستمر مع زوجها بسبب الماديات، وبعد أن التحق الزوج بعمل جديد، ظن أن كل المشكلات قد تم حلها، إلا أن الزوجة ظلت في شجار بسبب إهمال زوجها لها وعودته إلى منزله بعد العمل في حالة تعب وسبات.

قررت الزوجة التخلص من زوجها وتقطيعه إلي أجزاء صغيرة، وتوزيعها في أماكن مختلفة، كي تخفي الشبهات عنها.

وقدمت الفنانة نبيلة عبيد نفس النسق في إطار درامي، من خلال فيلم "المرأة والساطور"، مع تغييرات في الاختلاف بين دوافع الجريمة خلال الفيلم، وبين القصة الواقعية.

الفيلم بطولة نبيلة عبيد، أبو بكر عزت، عبد المنعم مدبولي، ماجد المصري، دنيا عبدالعزيز، والإخراج سعيد مرزوق.

فيلم الجزيرة "إمبراطور الصعيد الجديد"

قدم فيلم الجزيرة طرحا فنيا لواقع جديد من قضايا أثارت الرأي العام، لأحد أباطرة الصعيد ويدعى عزت حنفي.

بخليط من الأفعال الإجرامية، بني عزت حنفي إمبراطورية كبرى في الصعيد، وسيطر بشكل كبير على أهالي البلد، وبتجارة المخدرات والسلاح وكل ما يجرمه القانون، استطاع عزت حنفي أن يصل إلي الثروة والسلاح والتشكيل العصابي بأعداد كبيرة.

جمعت كل أجهزة الدولة التحريات المطلوبة عن إمبراطور الصعيد، وقام رجال الأمن باقتحام ومداهمة البؤر الإجرامية وإنهاء أسطورة خط الصعيد الجديد.

قدم فيلم الجزيرة نموذجا لشخصية عزت حنفي، من خلال شخصية منصور الحفني، والتي قدمها الفنان أحمد السقا، ونجح الفيلم بتقديم كل الرسائل الفنية الخاصة ببداية الطريق الممهد من الإجرام، إلي جانب العقاب المنتظر من خلال نهاية الجاني.

الفيلم بطولة أحمد السقا، خالد الصاوي، آسر يس، محمود يس، هند صبري، باسم سمرة، نضال الشافعى، والإخراج شريف عرفة.

النمر الأسود "نموذج ملهم"

قدم الفنان أحمد زكي فيلم "النمر الأسود"، وجسد من خلاله أحداثا حقيقية لقصة شاب سافر إلى ألمانيا، ليعمل خراط في المصانع الألمانية، ولكن حبه للملاكمة غلب عليه في رحلته، وتساعده فتاة أجنبية خلال رحلته، إلي أن يصبح بطلا، وفي نفس الوقت يحقق نجاحات كبيرة في مجاله العملي.

سلط الفيلم الضوء على نموذج إيجابي، ليعطي للشباب الأمل، ويرسم لهم نماذج تسير في طرق الكفاح، وتحصد ثمار الرحلة.

اختلف الفيلم في السياق الدرامي في بعض الأحداث، ونجح الفيلم نجاحًا كبيرًا وحقق أصداء واسعة إلي الآن.

الفيلم بطولة أحمد زكي، أحمد مظهر، وفاء سالم، يوسف فوزي، والإخراج عاطف سالم.