مذهل ونابض بالحياة| ردود فعل النقاد عقب عرض فيلم "Gladiator 2"

يعرض الفيلم مشاهد رائعة والعديد من المعارك الملحمية

بدأت ردود الفعل المبكرة في الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عقب العرض الخاص لفيلم "Gladiator 2" للمخرج ريدلي سكوت، والذي أقيم في استوديوهات باراماونت في لوس أنجلوس.

حيث تمكنت وسائل الإعلام ونقاد السينما من إلقاء نظرة أولى على الفيلم الذي يقوم ببطولته دينزل واشنطن وبول ميسكال وبيدرو باسكال، والمقرر طرحه في 20 نوفمبر المقبل بصالات السينما المصرية.

صدر الجزء الأول قبل 23 عامًا، الحائز على خمس جوائز أوسكار، ودارت أحداثه في عصر الامبراطورية الرومانية، حول القيصر ماركوس أوريليوس الذي حاول تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش ماكسيموس (راسل كرو) إلا أن ابنه كومودوس يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفا لأبيه.

تبدأ أحداث الجزء الثاني بعد سنوات، حيث يعيش لوشيوس (بول ميسكال) الآن في منطقة نوميديا ​​في شمال أفريقيا، حيث أرسلته والدته وهو طفل لأنها كانت خارج نطاق الإمبراطورية الرومانية. وتعيد الأحداث لوشيوس إلى روما كمصارع، حيث يكتسب أعداء جدد ويلتقي بأمه.

وعقب عرض الفيلم، قال الناقد سايمون تومبسون: "يقدم فيلم "Gladiator 2" أغنى وليمة من مشاهد الحركة الملحمية والخيانة الفاضحة اللذيذة. ويتناغم بول ميسكال بشكل أنيق مع الفيلم الأصلي، ويقود فريقًا قويًا من النجوم. ويشكل دينزل واشنطن وجوزيف كوين وفريد ​​هيتشينجر قوة جماعية".

فيما رأى الناقد سكوت مينزل، أن فيلم "Gladiator 2" أفضل أفلام المخرج ريدلي سكوت منذ فيلم The Martian. "إنه فيلم ضخم مليء بالدماء ومليء بالأحداث الشيقة، ويستند إلى إرث الفيلم الأصلي.

ويعرض الفيلم مشاهد رائعة والعديد من المعارك الملحمية. ويتألق بول ميسكال في هذا الفيلم. ويتألق دينزل واشنطن في هذا الفيلم ويبدو وكأنه يستمتع بوقته".

وقال الناقد جريفين شيلر، إن ريدلي سكوت يعود إلى الكولوسيوم ليثبت للعالم أنه ما زال متمكنًا". ويضيف شيلر: "إنه فيلم رائع للغاية بعد فيلم "Gladiator 2" إنها قصة شكسبيرية ملحمية عن الأمل والعبث والقوة في ظل نظام متهالك.

دينزل يستمتع بأداء مذهل وميكافيلي. يا له من فيلم". أما الناقد إريك أندرسون فقال: إن "فيلم "Gladiator 2" هو ملحمة حقيقية وأفضل أفلام ريدلي سكوت منذ سنوات. بول ميسكال هو نجم أكشن عظيم دون التضحية بمهاراته المستقلة، وهو وريث جدير للعرش. دينزل واشنطن يستمتع بكل سطر وكل زي دون المبالغة".

أما الناقد جيرمان لوسير، فرأى أن الجزء الجديد لا يرقى إلى عظمة الفيلم الأصلي ولكنه تكملة رائعة للغاية ذات مخاطر كبيرة وقصة قوية وأداء ممتاز. "لقد استمتعت به تمامًا، وربما سأستمتع به أيضًا، لكنه يفتقر إلى المشاعر قليلًا. كل شيء سهل للغاية وسطحيًا".

وأضاف الناقد درو تايلور أن الإخراج السينمائي الضخم للفيلم الذي لا يستطيع أحد غير ريدلي سكوت أن يجمعه. "كل شيء فيه يعمل بشكل جيد. فيلم ينبض بالحيوية من خلال قدرته على استحضار الماضي مع إضافة شيء جديد. إنه فيلم جريء وقوي من موهبة أسطورية".

وبعد أن حاز الفيلم على إعجاب النقاد، أشار موقع “فارايتي” إلى أن الجزء الثاني من “Gladiator”، قد يشعل شرارة المنافسة لدى مخرجه ريدلي سكوت، مخرج الفيلم الذي رشح ثلاث مرات لجائزة الأوسكار، للفوز بالجائزة الكبرى التي طالما طال انتظارها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بطلي الفيلم بول ميسكال ودنزل واشنطن أصبحوا الآن من المتنافسين في سباقات التمثيل الخاصة بهم بالأوسكار.

بعد حصوله على أول ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "Aftersun"، قد يجد ميسكال نفسه مرة أخرى في فئة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في “Gladiator 2”. .

وفي الوقت نفسه، قد يتنافس واشنطن، الذي حصل بالفعل على جائزتي أوسكار عن التمثيل، على جائزة ثالثة في سباق أفضل ممثل مساعد.

وواجه الجزء الثاني من فيلم"Gladiator" الكثير من العقبات أثناء عملية التصوير والتي عاني منها الجزء الأول الصادر قبل 23 عامًا، والذي ما زال يبوح بأسرار أزماته خلف الكواليس حتى الآن؛ ويفتح الباب أمام أسئلة عديدة حول معايير الأمان والسلامة التي تتبعها هوليوود في تصوير أفلامها.

تكملة المشروع الذي جري تصويره في يونيو 2023 في المغرب، حمل حادثا أثناء تصوير تسلسل لأحد مشاهد الحركة في الفيلم. ووفق بيان صادر عن استديوهات "بارماونت بيكتشرز" المنتجة للفيلم، قالوا خلاله: "أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة الخطرة في نهاية يوم التصوير، وقع حادث تعرض خلاله العديد من أفراد الطاقم لإصابات لا تهدد حياتهم، حيث تمكنت فرق السلامة والخدمات الطبية الكاملة الموجودة في الموقع من العمل بسرعة حتى يتلقى أولئك المتأثرون الرعاية اللازمة على الفور".

وأضاف البيان، أنه تلقى ما مجموعه ستة أشخاص العلاج، أربعة منهم لا يزالون في المستشفى، وتم علاج اثنين آخرين من أفراد الطاقم محليا ثم غادروا المستشفى، وأوضح الاستديو أنه لم يصب أي من أعضاء فريق التمثيل بإصابات خلال التصوير.

واختتم البيان: "إن سلامة طاقم العمل لها أهمية قصوى بالنسبة لنا، ولدينا إجراءات صارمة للصحة والسلامة في جميع أعمالنا. سنواصل مراقبة الوضع واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، بينما نستأنف الإنتاج".