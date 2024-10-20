السوبر المصري.. أول تعليق من كولر على مواجهة الزمالك في النهائي

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق هدفه في ‏مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر ‏المصري، بعد التأهل إلى نهائي البطولة المقرر له يوم الخميس المقبل أمام الزمالك.‏

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الجهاز الفني يعمل بشكل ‏مستمر على علاج الأخطاء وتطوير الأداء، وأن اللاعبين لديهم مخزون كبير من الخبرات، ‏وهو ما يحتاج إلى جانبه المزيد من التركيز والاستمرار في العمل على الوصول لأفضل ‏مستوى.‏

وأشار مارسيل كولر إلى أن الفريق سعيد باللعب على استاد محمد بن زايد الذي شهد تتويجات عديدة ‏للأهلي، إلا أن الجميع مطالب ببذل أقصى جهد على أرض الملعب.‏

وتابع المدير الفني لفريق الأهلي أن مباراة سيراميكا شهدت التحامات عديدة، مما تسبب في استبدال أكثر من ‏لاعب، وأن استبعاد أشرف داري من المواجهة كان إجراء احترازيا لمنع تعرضه للإصابة. ‏

وقال المدير الفني: النهائي سوف يكون مواجهة قوية وصعبة وسوف نستعد لها، ولدينا دوافع ‏كبيرة للفوز بلقب السوبر، وأثق بشدة في طموحات وقدرات اللاعبين.‏

وأضاف: تأثرنا بدرجة الحرارة والرطوبة ولدينا فرصة لتأهيل اللاعبين للتعامل مع هذا ‏الأمر، حتى نصل إلى أفضل ما يمكن خلال المباراة المقبلة.‏