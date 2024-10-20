السوبر المصري.. أول تعليق من كولر على مواجهة الزمالك في النهائي

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق هدفه في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بعد التأهل إلى نهائي البطولة المقرر له يوم الخميس المقبل أمام الزمالك.
وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء وتطوير الأداء، وأن اللاعبين لديهم مخزون كبير من الخبرات، وهو ما يحتاج إلى جانبه المزيد من التركيز والاستمرار في العمل على الوصول لأفضل مستوى.
وأشار مارسيل كولر إلى أن الفريق سعيد باللعب على استاد محمد بن زايد الذي شهد تتويجات عديدة للأهلي، إلا أن الجميع مطالب ببذل أقصى جهد على أرض الملعب.
وتابع المدير الفني لفريق الأهلي أن مباراة سيراميكا شهدت التحامات عديدة، مما تسبب في استبدال أكثر من لاعب، وأن استبعاد أشرف داري من المواجهة كان إجراء احترازيا لمنع تعرضه للإصابة.
وقال المدير الفني: النهائي سوف يكون مواجهة قوية وصعبة وسوف نستعد لها، ولدينا دوافع كبيرة للفوز بلقب السوبر، وأثق بشدة في طموحات وقدرات اللاعبين.
وأضاف: تأثرنا بدرجة الحرارة والرطوبة ولدينا فرصة لتأهيل اللاعبين للتعامل مع هذا الأمر، حتى نصل إلى أفضل ما يمكن خلال المباراة المقبلة.