صور| محافظ الوادي الجديد يبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التمور

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أمس الأحد، وفد دولة إندونيسيا الصديقة لبحث تعزيز سُبُل التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التمور، وذلك بالتزامن مع استعدادات المحافظة لإطلاق "معرض الوادي الجديد الزراعي - EGY AGRI" نوفمبر المقبل، بحضور مسئول إحدى كبرى الشركات المصرية الاستثمارية في مجال صناعة وتصدير التمور.

حيثُ تباحث الأطراف أوجه التعاون المشترك بما يعزز فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المحلية.

وأكّد الزملوط، أن المحافظة تسعى من خلال المعرض الزراعي للتواجد على المستويين الإقليمي والدولي خلال الفترة المُقبلة، حيثُ يمثل فرصة لعقد الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين المنتجين والمستثمرين من مُختلف الدول المُشارِكة، لافتًا لُلمشارَكَة المتميّزة لدولة إندونيسيا بالملتقى التسويقي المصري للتمور في نسخته الماضية.

محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع مع الجانب الإندونيسي (1)

محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع مع الجانب الإندونيسي (2)