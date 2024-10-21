ماذا يحدث لجسمك.. تعرف على فوائد وأضرار القهوة

القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، وتعد مصدرًا غنيًا بالكافيين الذي يمنحها تأثيرًا منشطًا مما يجعلها مشروبًا مفضلًا لدى الكثيرين لبدء اليوم أو للبقاء يقظين خلال اليوم.

القهوة أو البن على اختلاف أنواعها المشروب الصباحي الأساسي لمعظم الأشخاص في وقتنا الحاضر نظرًا لكونها تتمتع بمذاق ورائحة منعشة ومنبهة لكافة حواس الإنسان، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة، فإن معدل الاستهلاك السنوي من القهوة حول العالم يقدر بحوالي سبعة ملايين طن، ويتم احتساءها بطرق عدة سواء باختلاف المنطقة أو حتى في البلد ذاتها.

والجدير بالذكر، إن أنواع القهوة المختلفة تختلف في طرق تحضيرها ومعالجتها من مكان إلى أخر وهناك العديد من فوائد القهوة التي أثبتت علميًا وفي دراسات سريرية، حيث إن شرب القهوة بكميات محددة له تأثير إيجابي على الجسم ولكن يجب التنويه أيضًا إلى إن الإفراط في تناولها له تأثير عكسي على صحة الجسم، وسوف يعاني الشخص من القلق والاضطراب، أو ما يسمى بتسمم الكافيين.

تعتبر القهوة من أغنى المصادر الطبيعية بالكافيين الذي يعد المسؤول الأساسي عن فوائد القهوة المتمثلة بزيادة نشاط الدماغ ومستويات الطاقة في الجسم لكونها تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالكثير من الأمراض مصدر لفيتامين ب١ وفيتامين ب٢ وفيتامين ب3 وفيتامين ب٥ وفيتامين هـ ولكن بكميات قليلة

القليل كذلك المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والفسفور وحمض الفوليك ومركبات البوليفينول والتي تعد مصدرًا للعديد من فوائد والقيمة الغذائية لكل 100 مل من القهوة

السعرات الحرارية 2

الكالسيوم 5 م

الصوديوم 115 م

البوتاسيوم 611م

المغنيسيوم 7م

الفسفور 7 م

الفولات 5 ميكروغرام

فيتامين ب12 0.2 ملغ

للقهوة أنواع عديدة جدًا والجدير بالذكر أنه وبشكل عام لا تختلف فوائد القهوة باختلاف أنواعها إلى الآن تم ذكر 120 نوع فقط من أنواع القهوة مع أصنافهم المختلفة في التقارير العلمية ومن هذه الأنواع، القهوة العربية وأرابيكا وروبوستا منزوعة الكافيين والحلوة والتركية وغيرها كثير، نتناول لكم نوع القهوة منزوع الكافيين للناس هي القهوة المصنوعة من حبوب القهوة العادية المنزوع منها 97% على الأقل من محتواها من الكافيين منهما يعني أنها ليست خالية تمامًا من الكافيين وذلك قبل تعرض حبوب القهوة لأي من أنواع المعالجة أو التحميص، يتم نزع الكافيين من القهوة بعدة طرق ومن المفترض أن خصائص وفوائد القهوة لا تتغير كثيرًا بعد هذه العملية إلا أن اللون قد يتغير أو الطعم قد يصبح أقل حدة وذلك بحسب الطريقة المستخدمة في إزالة الكافيين وقد يكون ذلك أكثر إرضاء للأشخاص غير القادرين على تحمل مرارة القهوة أو رائحتها أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين، وتبقى القهوة منزوعة الكافيين محتفظة بخصائص حبوب القهوة لذا فهي تمد الجسم بفوائد القهوة ذاتها ما عدا تلك التي يقوم بها الكافيين وبالتالي يمكنك تناولها مساء دون التفكير في السهر المترتب على ذلك.

القهوة الحلوة أو القهوة التركية

القهوة الحلوة أو التركية هي طريقة لتحضير القهوة نشأت في دول الشرق الأوسط وأوروبا بما في ذلك تركيا وإيران واليونان وبما أن القهوة الحلوة غير مفلترة فإن تركيز الكافيين فيها يكون أعلى مقارنة بالأنواع الأخرى فوائد القهوة

يعتبر تعديل المزاج وزيادة نشاط الجسم وتنبيه العقل والشعور باليقظة من أهم فوائد القهوة التي يبحث عنها كل من يشرب القهوة، ولكن أثبتت الدراسات أن هناك فوائد أخرى متعددة للقهوة حيث تعمل على زيادة مناعة الجسم وتقليل الوزن وغيرها من التأثيرات الإيجابية على الإنسان عند شربها