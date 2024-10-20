فريق منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ يتوج بذهبية بطولة العالم في إيطاليا

حقق فريق الغوص والإنقاذ لمنطقة الإسماعيلية للسباحة، المركز الأول ببطولة كأس العالم للأندية للسباحة، التي أقيمت في إيطاليا، خلال الأيام الماضية، متفوقا على 103 نادي على مستوى العالم.

توج الفريق بالمركز الأول، متفوقا على 103 من 20 دولة، بإجمالي 431 سباح يتنافسون في 1465 سباق، وبمعدل 21 ميدالية.

وحقق نجوم منطقة الإسماعيلية، 10 ميداليات ذهب، و6 ميداليات فضة، و5 ميداليات برونز، بمعدل 21 ميدالية في مختلف المنافسات.

وشهدت البطولة تحقيق البطل أحمد عوض، لرقم قياسي إفريقي وعربي في سباق 200 متر مونو 17 سنة ناشئين، بالإضافة إلى قياسي مصري في سباق 800 متر مونو 15 سنة ناشئين للبطل أحمد أشرف.