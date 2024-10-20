من جديد.. "لعبة النهاية" في مسرح الطليعة

يعود أبطال العرض المسرحى «لعبة النهاية» بموسم مسرحي جديد بداية من الخميس المقبل، الموافق 24 أكتوبر الجاري، في السابعة مساء، بقاعة صلاح عبدالصبور في مسرح الطليعة.

ومن المقرر أن يقدم العمل أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع.

لعبة النهاية إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح.

لعبة النهاية من بطولة الفنانين: ليماء جعفر، محمد فوزي الريس، محمد صلاح السيسي، د. محمود ذكي، وبمشاركة أعضاء الفرقة، ديكور أحمد جمال، تصميم أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، ماكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمد عبدالوارث، من تأليف صمويل بيكيت، وإعداد وإخراج السعيد قابيل.