طلب إحاطة بشأن التقييمات الأسبوعية المقررة على طلاب المدارس

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة بشأن التقييمات الأسبوعية المقررة علي طلاب المدارس في ضوء القرارات الجديدة من وزارة التعليم و التي تسبب وجودها إرباك وضغط علي أولياء الأمور و الطلاب و كان علي رأسها التقييمات الأسبوعية .

و أشارت “ سعيد ” إلى أن التقييمات يتم الإعلان عنها علي موقع الوزارة، الأمر الذي يتطلب من ولي الأمر توفير خدمات الإنترنت طوال الشهر و طباعة هذه التقييمات ، غير أنها أصبحت عبئا على الطالب كونه في حالة سباق دائم وراء التقييمات بخلاف الواجبات المدرسية المطلوبه منه، كما أنها في بعض الأحيان تكون بدرجات ، الأمر الذي يتسبب في إرهاق الطالب طوال الاسبوع و هو بخلاف ما نطمح اليه .

و لفتت عضو البرلمان إلى أن هناك بعض المدارس تطبقها كل أسبوعين و بعض المدارس كل اسبوع ، مطالبة بضرورة مناقشة الامر و الوصول لحلول تراعي من ليس لديهم القدرة علي توفير خدمات الانترنت طوال الشهر و الطباعة و تخفيف العبء و الضغط النفسي علي الطلاب ، و ذلك من خلال توفير كتيب به هذه التقييمات و تكون بدون درجات هدفها إرشاد الطالب و تحديد نقاط الضعف فقط ، أو بتحويلها الي املائيه يقوم الطالب بكتابتها داخل المدرسة علي أن تناقش داخل لجنة التعليم.