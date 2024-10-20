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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بشأن التقييمات الأسبوعية المقررة على طلاب المدارس

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد
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تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة بشأن التقييمات الأسبوعية المقررة علي طلاب المدارس في ضوء القرارات الجديدة من وزارة التعليم و التي تسبب وجودها إرباك  وضغط علي أولياء الأمور و الطلاب و كان علي رأسها التقييمات الأسبوعية .

و أشارت “ سعيد ” إلى أن التقييمات يتم الإعلان عنها علي موقع الوزارة، الأمر الذي يتطلب من ولي الأمر توفير خدمات الإنترنت طوال الشهر و طباعة هذه التقييمات ، غير أنها أصبحت عبئا على الطالب كونه في حالة سباق دائم وراء التقييمات بخلاف الواجبات المدرسية المطلوبه منه، كما أنها في بعض الأحيان تكون بدرجات ، الأمر الذي يتسبب في إرهاق الطالب طوال الاسبوع و هو بخلاف ما نطمح اليه  .

و لفتت عضو البرلمان إلى أن هناك بعض المدارس  تطبقها كل أسبوعين و بعض المدارس كل اسبوع ، مطالبة بضرورة مناقشة الامر و الوصول لحلول تراعي من ليس لديهم القدرة علي توفير خدمات الانترنت طوال الشهر و الطباعة و تخفيف العبء و الضغط النفسي علي الطلاب ، و ذلك  من خلال توفير كتيب به هذه التقييمات و تكون بدون درجات هدفها إرشاد الطالب و تحديد نقاط الضعف فقط ، أو بتحويلها الي املائيه يقوم الطالب بكتابتها داخل المدرسة علي أن تناقش داخل لجنة التعليم.

النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطه