نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الاحتفالية التي نظمتها مبادرة “شباب يدير شباب” YLY لشباب جامعة جنوب الوادي، علي هامش تدشين مجموعة من التدريبات حول التخطيط للمستقبل المهنى، و الذكاء الاصطناعي بمركز إبداع مصر الرقميه (كريتيفا) تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة ، بمشاركه ٤٠٠ شاب وفتاه من مختلف كليات جامعة جنوب الوادي .



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد الخالق مدير مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادى، وكريم حمدى مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ قنا، بدور مبادرة YLY كنموذج فريد يحتذى به، تعتمد على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات وزارة الشباب والرياضة للقيام بتنفيذها إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا منوها إلى تذليل كافة العقبات لتنفيذها بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم وحث الشباب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة.

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