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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاكتئاب وراء إنهاء عاطل حياته شنقا بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهى عاطل حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل مشنوق ومُدلًّى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبسؤال أسرة المتوفى أكدوا إقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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