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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود شابا لإنهاء حياته حرقا في أطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهي شاب في عقده الثالث حياته بسكب مادة تساعد على الاشتعال "بنزين" على ملابسه وإضرام النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

تلقي المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شاب مصاب بحروق ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء إنهاء حياته ومقيم بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وبالتقابل مع أسرة المتوفي افادوا باقدامه على إنهاء حياته بسكب مادة تساعد على الاشتعال "بنزين" على ملابسه وإضرام النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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