اختل توازنه.. مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بمنشأة القناطر

لقي طفل في عقده الأول مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء اللهو داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط طفل من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط طفل في عقده الأول مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء اللهو داخل مسكنه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.