عربية النواب تدين تصعيد إسرائيل غير المبرر في لبنان

عقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب اجتماعاً اليوم الأحد الموافق 20/10/2024 لمناقشة آخر التطورات على الساحة اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية.

وأدانت اللجنة التصعيد غير المبرر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، الذي ينذر بعواقب وخيمة واتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، كما تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

وثمنت اللجنة دور القيادة السياسية المصرية ودعمها للبنان الشقيق في الحفاظ على أرضه ومؤسساته الدستورية، وتشيد بمطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمي.

وتشيد اللجنة بدور القيادة السياسية في مساندة لبنان بإرسال مساعدات عاجلة لإغاثة أكثر من مليون و200 ألف نازح لبناني من قرى الجنوب جراء القصف الإسرائيلي على لبنان.

وتشدد اللجنة على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 لسنة 2006 بخصوص لبنان بكافة عناصره دون انتقائية.

وتطالب اللجنة كافة السياسيين اللبنانيين بضرورة تنفيذ اتفاق الطائف حتى تستكمل لبنان مؤسساتها الدستورية.

وأخيراً، تؤكد اللجنة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الهدوء لن يعود للمنطقة إلا بوقف القتال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67.

وتؤكد اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمواكبة الأحداث الجارية في لبنان الشقيق أولاً بأول، وكذا جميع الأحداث المستجدة على الساحة العربية.