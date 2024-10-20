السوبر المصري.. النهائي التاسع بين الأهلي والزمالك

ضرب الأهلي والزمالك، موعدا جديدا في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصعد الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب محمد بن زايد.

في المقابل تأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 4 بعد التعادل بهدف في المباراة.

نهائي الأهلي والزمالك

وسيكون الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نهائي كأس السوبر المصري للمرة التاسعة تاريخيًا.

وسبق أن واجه الأحمر غريمه الأبيض في نهائي كأس السوبر المصري 8 مرات من قبل حيث توج الأهلي باللقب 6 مرات مقابل مرتين للزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

يلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الخميس بتوقيت مصر.