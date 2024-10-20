خبير استراتيجي: مصر تبذل قصارى جهدها لإنهاء التوتر في المنطقة

أكد اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإنهاء التوتر الحالي في المنطقة، لاسيما مع إمكانية تغيير المشهد الحالي، لولا العراقيل من كافة أطراف الصراع الجاري، خاصة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في ظل التعنت الإسرائيلي.

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تتخذ كافة إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهود كبيرة في مكافحة الأنفاق منذ 2013، وتم القضاء عليها بالكامل، لأنها مثملت تهديدات على الأمن القومي المصري خاصة في مجال الإرهاب.

وتابع المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي: «تعثر المجهودات المصرية والأمريكية والقطرية لمحاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك نظرا للعراقيل وتعنت الأطراف المعنية وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع بشكل كامل بالقطاع، خاصة ما يتصل بالمجال الإنساني والإنمائي»، مؤكدا أن الموقف المصري ثابت وواضح أمام الجميع.