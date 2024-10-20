مصطفى وعبد المنعم "حبايب" في تعادل نانت ونيس بالدوري الفرنسي

انتهت مواجهة نانت ونيس بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لموسم 2024/2025.

شهد اللقاء مشاركة النجمين المصريين، مصطفى محمد مهاجم نانت، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس، حيث لعبا أساسيين منذ بداية المباراة.

في الشوط الأول، لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك رغم المحاولات الهجومية من كلا الجانبين. وفي الشوط الثاني، تمكن نانت من افتتاح التسجيل عبر ماتياس أبلين بتمريرة حاسمة من موسيس سيمون، وذلك بعد خروج مصطفى محمد في الدقيقة 65، ليحل محله سوريا توماس.

ولكن فرحة نانت لم تدم طويلًا، حيث أدرك نيس التعادل بعد خمس دقائق فقط من هدف التقدم عن طريق اللاعب إيفان جيساند.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد كلا الفريقين إلى 10 نقاط، حيث يحتل نيس المركز الثامن بفارق الأهداف عن نانت الذي يأتي في المركز التاسع.