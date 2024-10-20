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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة الأهلى والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

ارشيفية
ارشيفية
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ضرب قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك موعدا في مباراة قمة جديدة بنهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات. 

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف. 

وصعد الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي الثاني. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

يلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات يوم الخميس المقبل. 

وتنطلق مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي. 

 

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