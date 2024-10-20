القبض على شخصين بتهمة تزوير إفراجات سيارات جمركية مهربة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين المتهمان بترخيص سيارات مهربة بإفراجات جمركية مزورة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام شخصين بترخيص سيارات مهربة بإفراجات جمركية مزورة، متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.