ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تسبب في وفاته.. ضبط المتهم بدهس عامل بالجيزة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من  كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة، وتم ضبطه. 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، متضمناً قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى أثناء سير سيارة "محملة بالطوب" قيادة (أحد الأشخاص - سن 17  مقيم بدائرة مركز شرطة العياط) اصطدمت بأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة المركز) حال عبوره نهر الطريق مما أدى لوفاته.
تم ضبط السيارة (منتهية التراخيص)، وقائدها ( تبين عدم حمله رخصة قيادة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالجيزة سيارة التسبب فى وفاته وزارة الداخلية