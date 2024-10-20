تسبب في وفاته.. ضبط المتهم بدهس عامل بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة، وتم ضبطه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، متضمناً قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص والتسبب فى وفاته بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى أثناء سير سيارة "محملة بالطوب" قيادة (أحد الأشخاص - سن 17 مقيم بدائرة مركز شرطة العياط) اصطدمت بأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة المركز) حال عبوره نهر الطريق مما أدى لوفاته.

تم ضبط السيارة (منتهية التراخيص)، وقائدها ( تبين عدم حمله رخصة قيادة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.