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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في ثالث مبارياته الودية .. "المصري" يواجه الاتفاق المراكشي بالمغرب

النادي المصري
النادي المصري
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أعلن النادي المصري أنه سيتم إقامة مباراة ودية مع نادي  الاتفاق المراكشي  "أحد أندية القسم الوطني بالمغرب"  في ثالث مبارياته الودية بمعسكر المغرب.

وسيتم إقامة المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية غدا الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر  في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الرباط ، والخامسة بتوقيت القاهرة .

وأتم محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي هذا الاتفاق مع النادي بهدف تحسين اداء اللاعبين .

جدير بالذكر ، أنه سبق للفريق خوض مباراتين، الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

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النادي المصري مباراة ودية نادي الاتفاق المراكشي