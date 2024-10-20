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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في مواجهة إشبيلية للحفاظ على صدارة الـ "لاليجا"

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة إشبيلية ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لا ليجا.

وتقام المباراة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" مساء اليوم الأحد

يدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة

ويقود هجوم الفريق الكتالوني النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ويجاوره الثنائي لامين يامال ورافينيا دياز، في تشكيلة تهدف إلى مواصلة الانتصارات وتأكيد السيطرة على قمة الدوري.

تشكيلة برشلونة الرسمية:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، إريك جارسيا، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

من المتوقع أن تكون المباراة حاسمة حيث يسعى برشلونة لمواصلة تألقه وتثبيت أقدامه في صدارة الدوري الإسباني، بينما يأمل إشبيلية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المتصدر.

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