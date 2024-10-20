10 فوائد لتناول البلح الأحمر.. أبرزها مكافحة السرطان

يُعد البلح الأحمر من الفاكهة التي تنتشر في فصل الصيف، ويُقبل معظم المواطنين على شرائها؛ حيث تمتاز بالطعم اللذيذ، ولتناولها عدة فوائد، منها:

مكافحة السرطان

تناول البلح الأحمر يوميا، يصبح الإنسان أقل عُرضة للإصابة بالسرطان، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة بالجسم.

2. الإصابة بالاضطرابات الهضمية

يُسهم البلح الأحمر في حماية كبيرة ضد الإصابة بالاضطرابات الهضمية عند تناوله يوميا، لغناه بالألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

3 . إنقاص الوزن

- يساعد تناول البلح الأحمر يوميا على إنقاص الوزن الزائد، ويرجع السبب إلى انخفاض سعراته الحرارية، بالإضافة إلى إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

4- التقليل من خطر هشاشة العظام

تناول البلح الأحمر يوميًا يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، بفضل محتواه العالي من الفسفور والكالسيوم، ويسهمان في تقويتها.

5-الحماية من الأنيميا

يسهم البلح الأحمر في الوقاية من الأنيميا، لأنه يحتوي على مستويات مرتفعة من معدن الحديد، الذي يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.



6- تقوية الجهاز الهضمي

يجعل البلح الأحمر الجسم أكثر قدرة على محاربة البكتيريا والفيروسات عند تناوله بشكل يومي، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

7- تقليل الإرهاق

يحتوي البلح الأحمر على سكريات طبيعية، تمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية دون الشعور بالتعب والإرهاق.

8- مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي البلح الأحمرعلى معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم، كما تساعد أليافه الغذائية على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

9- يساعد البلح الأحمر على ضبط سكر الدم

أليافه الغذائية تعمل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، لذلك فهو من الفواكه الصيفية المناسبة لمرضى السكري.

10- يعد المخ من الأعضاء الحيوية التي تستفاد كثيرًا عند تناول البلح الأحمر يوميًا، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تعزز الوظائف الإدراكية للمخ وتقلل من خطر الإصابة بألزهايمر والخرف.