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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"اليونيفيل" تتهم إسرائيل بهدم برج مراقبة وسياج موقع أممي جنوب لبنان

اليونيفل
اليونيفل
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أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم الأحد، أن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بهدم برج مراقبة وسياج محيط بموقع تابع للأمم المتحدة في بلدة مروحين جنوب لبنان.

ووصفت "اليونيفيل" الحادث بأنه "هدم متعمد" للبنية التحتية التابعة لها، مشددة على أن الحادث يمثل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأكدت "اليونيفيل" أنها ستقوم بالتحقيق الكامل في الحادث وستتواصل مع السلطات الإسرائيلية لمطالبتها بالتحقيق أيضًا.

وأثار الحادث قلقًا واسعًا في لبنان، حيث اعتبره العديد من المراقبين تصعيدًا خطيرًا للوضع الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

اليونيفيل لبنان