رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة تنقية "العزب الجديدة"

ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة انتظام سير العمل، تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم محطة تنقية مياه جنوب الفيوم ( محطة مياه العزب الجديدة المرحلة الأولى والثانية) بطاقة تصميمية ٤٨٠ ألف متر مكعب يومي ومخزن الكلور لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على الحالة الفنية للمحطة ومتابعة الصيانة الدورية لكافة محتويات المحطات سواء على مستوى الإنشاءات المدنية أو الكهروميكانيكية ومحابس الدخول والخروج وشبكات نقل المياه بين مراحل التنقية، والتأكيد على اتباع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمعدات والالات.

ووجه جميع العاملين باليقظة التامة والانضباط وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم وانتظام سير العمل على مدار ٢٤ ساعه.

رافقه الزيارة المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعة علي مدير عام الإنتاج والعقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، ولجنة من إدارة التفتيش الفني بالشركة ومهندسي التشغيل والصيانة.

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