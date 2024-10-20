التشكيلة الرسمية لمواجهة روما وإنتر ميلان بالجولة الثامنة

أعلن ناديا ايه سي روما وإنتر ميلان عن التشكيلة الرسمية لمباراتهما المرتقبة على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

يدخل إنتر ميلان اللقاء بتشكيلة قوية

يان سومر حراسة المرمى

وأمامه ثلاثي الدفاع بنجامين بافارد، فرانشيسكو أجيربي، وأليساندرو باستوني.

في خط الوسط، يشارك كل من ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالان أوغلو، هنريخ مختاريان، وفيديريكو ديماركو،

يقود الهجوم الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

أما بدلاء إنتر فهم: فيليبو دي جينارو، دينزل دومفريس، ستيفان دي فريخ، ماركو أرناوتوفيتش، خواكين كوريا، دافيدي فراتيسي، كارلوس أوجوستو، كريستيان أسلاني، يانيك بيسيك، خافيير بالاسيوس، ومهدي طارمي.

من جانب روما يبدأ ميل سفيلار في حراسة المرمى

ويقود الدفاع كل من جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، وأنجيلينو.

في خط الوسط، يشارك زكي تشيليك، إدواردو كوني، برايان كريستانتي، ونيكولا زاليفسكي،

بينما يتولى باولو ديبالا، لورينزو بيليجريني، وأرتيم دوفبيك قيادة خط الهجوم.

تعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الجولة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز مراكزهما في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.