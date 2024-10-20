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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير بالشأن الإيراني: واشنطن وطهران لا يريدان التورط في حرب إقليمية

الدكتورة هدى رؤوف،
الدكتورة هدى رؤوف، مدير وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المص
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أكدت الدكتورة هدى رؤوف، مدير وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن أمريكا متورطة فيما تفعله إسرائيل بشكل رئيسي؛ لأن هناك دعم عسكري ودبلوماسي من قِبَل أمريكا لإسرائيل، مشددًا على أن إيران تنتقد الولايات المتحدة وسياستها علنًا ولكن تعمل على عدم توتر علاقتها مع الولايات المتحدة.

وأضافت "رؤوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أمريكا ملزمة بدعم إسرائيل، وإسرائيل مكون رئيسي في الشأن السياسي الأمريكي الداخلي، منوهة بأن أمريكا لن تتخلى عن دعم إسرائيل.

وأوضحت أن واشنطن ستتدخل عسكريًا حال وجود أي عمليات من إيران، رغم ذلك أن أمريكا لا تريد التورط في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، متابعة: "أمريكا وإيران لا يريدون التورط في الحرب الإقليمية.. وأمريكا متورطة بدعم إسرائيل".

الدكتورة هدى رؤوف إسرائيل