"الليكود" يقود مخططا جديدا للاستيطان الإسرائيلي بغزة.. محمد أبو شامة يُحلل المشهد

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن المعلن -حتى هذه اللحظة- إن بنيامين نتنياهو متحفظ على فكرة المؤتمر الذي سينعقد غدا للدعوة لإعادة التوطين في غزة، وإن كان كل شيء غير ذلك يؤكد أنه -ضمنا- متفق على ذلك.

وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قيادات حزب الليكود الحاكم أو الذي يمثل الجزء الأكبر من الائتلاف الحاكم في هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل تحركت لتنظيم هذا المؤتمر الداعي -بشكل واضح- وصريح لعودة الاستيطان لغزة، حيث شارك فيه أكثر من وزير ما بين 9 أو 11 وزيرا من الحكومة الحالية يتقدمهم أكثر الوزراء تطرفا في الحكومة مثل "سموتريتش" و "بن جفير"، وآخرين من هذه الحكومة المتطرفة.

وأوضح أن مسألة المؤتمرات المرتبطة بإعادة الاستيطان إلى غزة ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا المؤتمر، فقد سبقه مؤتمر في يوليو الماضي، وقبله سبقته حملات إعلامية كثيرة تتحدث عن الاستيطان في غزة.